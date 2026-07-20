CJP March Row: ‘वे सभी बिना दिशा वाली मिसाइल की तरह हैं, जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान’, संजय निषाद ने किया कटाक्ष

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसआईटी रिपोर्ट पेश किए जाने पर संजय निषाद ने कहा कि यह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सच्चाई सामने लाने की बात की है। मंत्री ने कहा कि अब SIT की रिपोर्ट न्यायालय के पास है और उसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं, इसका निर्णय अदालत ही करेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई गलती हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी और सभी पक्षों को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए।