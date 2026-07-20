Kanwar Yatra 2026: इन दो बड़े एक्सप्रेसवे पर नहीं चल सकेंगे कांवड़िए, यूपी सरकार का सख्त निर्देश

30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था और जन सुविधा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि इन दोनों महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को सामान्य वाहनों के लिए खुला रखा जाए। कांवड़ियों के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, लेकिन एक्सप्रेसवे पर उनकी एंट्री नहीं होगी। यह फैसला पिछले वर्षों के अनुभवों और यातायात जाम की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।