प्यार, धोखा और खून: मेरठ जेल में बंद हैं 6 कातिल महिलाएं, पति और बेटे की हत्या का आरोप

मेरठ जिला कारागार की बैरक नंबर 12A में बंद हर महिला की कहानी अलग है, लेकिन उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं।

1. मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे नीले ड्रम में छिपाने की कोशिश की।

2. अंजलि उर्फ दामिनी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राहुल की हत्या की साजिश रची।

3. रविता पर अपने पति अमित की हत्या कर मामले को दूसरा रूप देने का आरोप है।