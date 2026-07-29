UP Politics: ‘सिर्फ कानून नहीं, बराबरी भी जरूरी’, पेपर लीक कानून पर मायावती की प्रतिक्रिया

BSP प्रमुख ने कहा कि नया कानून मुख्य रूप से पेपर लीक होने के बाद दोषियों को सजा देने पर केंद्रित है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपराध को होने से पहले रोकना है। उन्होंने कहा कि यदि रोकथाम की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो कानून का प्रभाव सीमित रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से मौजूद कानून भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं।