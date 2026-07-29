UP Politics: ‘सिर्फ कानून नहीं, बराबरी भी जरूरी’, पेपर लीक कानून पर मायावती की प्रतिक्रिया

बसपा सुप्रीमो मायावती (Photo- IANS)
Mayawati Big Statement: पेपर लीक रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक के लोकसभा से पारित होने के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल कठोर कानून बनाने से इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं होने से पहले ही रोकी जा सकें।
मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित होता है और कई मामलों में निराश होकर आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों पर सख्त कानून जरूरी हैं, लेकिन केवल दंड का प्रावधान ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
उनके अनुसार, लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या सिर्फ नया कानून लागू कर देने से समस्या खत्म हो जाएगी या इसके साथ अन्य प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे।
BSP प्रमुख ने कहा कि नया कानून मुख्य रूप से पेपर लीक होने के बाद दोषियों को सजा देने पर केंद्रित है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपराध को होने से पहले रोकना है। उन्होंने कहा कि यदि रोकथाम की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो कानून का प्रभाव सीमित रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से मौजूद कानून भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं।
मायावती ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा के लिए मिलने वाले ऋण को अधिक सुलभ और छात्र हितैषी बनाया जाए, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए और गरीब तथा वंचित वर्ग के बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ सकें।
मायावती ने कहा कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार अपने संसाधनों के बल पर बेहतर शिक्षा हासिल कर लेते हैं, लेकिन करोड़ों गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। उनके अनुसार, पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था की बड़ी समस्याओं में से केवल एक उदाहरण है, जबकि मूल चुनौतियां इससे कहीं अधिक गहरी हैं।
BSP प्रमुख ने कहा कि पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई चर्चा के दौरान अधिकांश राजनीतिक दल गंभीर समाधान तलाशने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में अधिक व्यस्त दिखाई दिए। उनका मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
मायावती ने कहा कि सरकार को कानून बनाने के साथ-साथ ऐसे व्यावहारिक और प्रभावी उपायों पर भी काम करना चाहिए, जो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक सकें। उनके अनुसार, मजबूत शिक्षा व्यवस्था, समान अवसर और प्रभावी रोकथाम तंत्र ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान साबित हो सकते हैं।
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