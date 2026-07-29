29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Politics: ‘सिर्फ कानून नहीं, बराबरी भी जरूरी’, पेपर लीक कानून पर मायावती की प्रतिक्रिया

Mayawati Big Statement: पेपर लीक रोकने के लिए सख्त सजा वाले विधेयक के लोकसभा से पारित होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि केवल कठोर कानून बना देने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने अपराध की रोकथाम, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने, गरीब छात्रों को समान अवसर देने और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jul 29, 2026

up politics mayawati paper leak bill reaction education reforms lok sabha

बसपा सुप्रीमो मायावती (Photo- IANS)

Mayawati Big Statement: पेपर लीक रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक के लोकसभा से पारित होने के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल कठोर कानून बनाने से इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं होने से पहले ही रोकी जा सकें।

'सिर्फ सजा नहीं, अपराध की रोकथाम पर हो फोकस'

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित होता है और कई मामलों में निराश होकर आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों पर सख्त कानून जरूरी हैं, लेकिन केवल दंड का प्रावधान ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

उनके अनुसार, लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या सिर्फ नया कानून लागू कर देने से समस्या खत्म हो जाएगी या इसके साथ अन्य प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे।

अपराध होने से पहले रोकना ज्यादा जरूरी

BSP प्रमुख ने कहा कि नया कानून मुख्य रूप से पेपर लीक होने के बाद दोषियों को सजा देने पर केंद्रित है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपराध को होने से पहले रोकना है। उन्होंने कहा कि यदि रोकथाम की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो कानून का प्रभाव सीमित रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से मौजूद कानून भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं।

शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत

मायावती ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा के लिए मिलने वाले ऋण को अधिक सुलभ और छात्र हितैषी बनाया जाए, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए और गरीब तथा वंचित वर्ग के बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ सकें।

आर्थिक असमानता पर भी उठाए सवाल

मायावती ने कहा कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार अपने संसाधनों के बल पर बेहतर शिक्षा हासिल कर लेते हैं, लेकिन करोड़ों गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। उनके अनुसार, पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था की बड़ी समस्याओं में से केवल एक उदाहरण है, जबकि मूल चुनौतियां इससे कहीं अधिक गहरी हैं।

संसद की बहस पर भी जताई नाराजगी

BSP प्रमुख ने कहा कि पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई चर्चा के दौरान अधिकांश राजनीतिक दल गंभीर समाधान तलाशने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में अधिक व्यस्त दिखाई दिए। उनका मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

सरकार से किए अतिरिक्त उपायों पर विचार करने की अपील

मायावती ने कहा कि सरकार को कानून बनाने के साथ-साथ ऐसे व्यावहारिक और प्रभावी उपायों पर भी काम करना चाहिए, जो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक सकें। उनके अनुसार, मजबूत शिक्षा व्यवस्था, समान अवसर और प्रभावी रोकथाम तंत्र ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान साबित हो सकते हैं।

NEET पेपर लीक आंदोलन पर मायावती की चेतावनी, BSP नेताओं से बोलीं- सचेत और सजग रहें

ये भी पढ़ें
Mayawati Statement, BSP News, BR Ambedkar, Kanshi Ram, UP Politics, Dalit Politics, UP News in Hindi, मायावती, बसपा, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, यूपी राजनीति, यूपी न्यूज, UP Politics, UP Election 2027, Mayawati

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मायावती

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 07:21 pm

Published on:

29 Jul 2026 06:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: ‘सिर्फ कानून नहीं, बराबरी भी जरूरी’, पेपर लीक कानून पर मायावती की प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP: राहुल गांधी गृह मंत्री के नाम से ही कांपते हैं, नंदकिशोर गुर्जर बोले- लोग हंसते हैं उनके बयानों पर

Rahul Gandhi
लखनऊ

‘तथ्यों के साथ चुनौती देता हूं’, अखिलेश के स्कूल बंद करने वाले दावों पर भड़के योगी के मंत्री

Akhilesh Yadav Sandeep Singh
यूपी न्यूज

‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी माफी’, दानिश आजाद ने कानून को सराहा, अखिलेश ने पूछा- कितनों पर हुई कार्रवाई?

Danish azad ansari
लखनऊ

UP PCS 2026: यूपी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की तारीख 3 अगस्त तक बढ़ी, भर्ती के बारे में जानिए सबकुछ

UPPSC
लखनऊ

UP School News: अब हर शुक्रवार मिलेगा सूजी का हलवा, रसोइयों की रिटायरमेंट उम्र भी बढ़ी, योगी सरकार के बड़े फैसले

UP School News PM Poshan Yojana Mid Day Meal UP
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.