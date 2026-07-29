‘पिपू से अखिलेश बने, लेकिन महापुरुषों का सम्मान नहीं पचा पाए!’ बीजेपी का सपा मुखिया पर तंज

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार अखिलेश के समय की गलतियों को सुधार रही है। संत रविदास जैसे महापुरुषों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे नाम रखने से नई पीढ़ी को सही दिशा मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि मायावती सरकार ने संत रविदास के नाम पर जिले का नाम रखा था, लेकिन सपा ने उसे फिर से भदोही कर दिया। अब भाजपा सरकार पुरानी गलती सुधार रही है।