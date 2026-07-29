समाज को बांटने वालों के आदर्श हैं बाबर और औरंगजेब: CM योगी बोले- सनातन धर्म और भारत की संस्कृति के खिलाफ हो रही साजिशें

मुख्यमंत्री ने रामायण के कालखंड में हनुमानजी का रास्ता रोकने वाले कालनेमि का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर यह संकल्प लेना होगा कि देश के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले एक-दो सालों में भारत जब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां भी बढ़ेंगी।



