Gorakhpur Boat Crash: गोरखपुर में आपस में टकराई दो स्पीड बोट, युवक की मौत, आठ घायल

Gorakhpur Boat Accident: गोरखपुर में रविवार की रात रामगढ़ताल के नौकायन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां ताल में सैर कराने वाली दो स्पीड बोट आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हैं, पांच घायलों को डिस्चार्ज कर दिया गया है लेकिन तीन अन्य भर्ती है जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान लखमुद्दीन निवासी पिपरा गांव, हाटा जिला कुशीनगर के रूप में हुई है, वहीं घायल कयामुद्दीन अंसारी कुशीनगर जिले के कप्तानगंज में अजीज नगर के रहने वाले हैं। दोनों दोस्त परिवार के साथ कुशीनगर से घूमने आए थे और यह हादसा हो गया।