Gorakhpur news: SSP गोरखपुर का सख्त एक्शन, 42 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

गोरखपुर में एम्स थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे गैंगस्टर एक्ट के तहत देवरिया के रहने वाले अपराधी रजनीश तिवारी उर्फ पिंटू की बाइक जब्त की है। जिसकी कीमत करीब 52 हजार रुपये बताई जा रही है। आरोप है कि यह गाड़ी उसने अपराध की कमाई से खरीदी थी।