First six lane flyover: गोरखपुर को मिली बड़ी उपलब्धि, पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर का सीएम योगी ने किया उद्घाटन

सीएम ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पहले नौकरी निकलती थी तो सैफई परिवार का कब्जा होता था, वहीं लिस्ट बन जाती थी लेकिन आज नौकरी आती है तो बिना भेदभाव के चयन होता है। गोरखपुर का युवा भी चुना जाता है। लखनऊ में जब मैं पूछता हूं कि कहां से तो बताता है कि गोरखपुर से। मैं खुश होता हूं कि बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है। कांग्रेस व सपा ने नौजवानों के साथ भेदभाव किया। सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी में ही 9 साल में 9 लाख युवाओं को नौकरी दी। सवा तीन करोड़ नौजवान व कारीगर फिरसे रोजगार प्राप्त् कर अपना उद्यम प्रारंभ किए। 65 लाख युवाओं को उद्यमों में नौकरी मिली है।