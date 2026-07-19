स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगातार बारिश के बाद जटेपुर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़क और नाले में अंतर करना मुश्किल हो गया है। कॉलोनियों की गलियां पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं और कई मकानों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। इससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। बच्चों का स्कूल जाना, लोगों का दफ्तर पहुंचना और जरूरी सामान लाना तक मुश्किल हो गया है। कई परिवारों का कहना है कि हर साल बारिश में उन्हें इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है।