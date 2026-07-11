गोरखपुर में कार-बाइक की टक्कर लगने पर विवाद; पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दबंगों ने युवती को पीटा, जान से मारने की धमकी दी

कार और बाइक की टक्कर लगने से विवाद बढ़ गया। युवती ने बाइक सवार की गलती बताते हए माफी मांगने से मना कर दिया। इसी बात से गुस्साए बाइक सवार युवक ने फोन करके अपने दोस्तों को बुला लिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे बाइक सवार के साथियों ने युवती के बाल पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। गालियां दीं और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। आरोप है कि मारपीट के दौरान कुछ युवकों ने उसे गलत तरीके से छुआ। इसके बाद आरोपियों ने रेप और जान से मारने की धमकी भी दी। SP सिटी निमिष पाटील ने बताया कि युवती की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पह पादरी बाजार के मोहनापुर में रहता है। मामले की जांच उप निरीक्षक दुर्गेश नंदनी को सौंपी गई है।