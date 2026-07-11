काशी में जुटेंगे जूना अखाड़े की 500 शाखाओं के 1000 से ज्यादा संत, नेपाल के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल, नासिक में सिंहस्थ कुंभ पर होगी चर्चा

जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज सहित देश भर के 500 से अधिक शाखाओं के 1000 से अधिक महामंडलेश्वर, श्री महंत और प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेपाल से भी प्रतिनिधि बैठक में भाग लेने के लिए काशी पहुंचेंगे। हरिद्वार में 14 जनवरी से अर्धकुंभ और नासिक में सिंहस्थ कुंभ 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसमें देश भर के अखाड़े शामिल होते हैं। सभी अखाड़ों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जूना अखाड़े का प्रधान कार्यालय काशी में है, इसी वजह से अखाड़े की बैठक 12 जुलाई को काशी में होगी।