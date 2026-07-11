11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

काशी में जुटेंगे जूना अखाड़े की 500 शाखाओं के 1000 से ज्यादा संत, नेपाल के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल, नासिक में सिंहस्थ कुंभ पर होगी चर्चा

Juna Akhada news। Meeting of juna akhada in kashi : हरिद्वार में अर्धकुंभ और नासिक में अगले साल होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर काशी के तेरह अखाड़े के साधु संतों ने तैयारी शुरू कर दी है..
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jul 11, 2026

Kumbh preparation

फाइल फोटो, Pc-Patrika

Meeting For Kumbh Preperation in Kashi: हरिद्वार में अर्धकुंभ और नासिक में अगले साल होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर काशी के तेरह अखाड़े के साधु संतों ने तैयारी शुरू कर दी है। अखाड़े की ओर से वहां टेंट निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी चल रही है। दो माह बाद साधु संतों के जत्थे हरिद्वार पहुंचने लगेंगे। वहां वे 2 माह तक प्रवास कर प्रमुख स्नानों के साथ तप साधना करेंगे। वहीं, 12 जुलाई को काशी में होने वाली बैठक में कुंभ की तैयारी को लेकर विभिन्न पदाधिकारी को जिम्मेदारी या सौंपी जाएगी।

12 को होगी बैठक

जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज सहित देश भर के 500 से अधिक शाखाओं के 1000 से अधिक महामंडलेश्वर, श्री महंत और प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेपाल से भी प्रतिनिधि बैठक में भाग लेने के लिए काशी पहुंचेंगे। हरिद्वार में 14 जनवरी से अर्धकुंभ और नासिक में सिंहस्थ कुंभ 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसमें देश भर के अखाड़े शामिल होते हैं। सभी अखाड़ों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जूना अखाड़े का प्रधान कार्यालय काशी में है, इसी वजह से अखाड़े की बैठक 12 जुलाई को काशी में होगी।

बता दें कि शुक्रवार से ही अखाड़े के पदाधिकारी और महामंडलेश्वरों के आने की सिलसिला शुरू हो चुका है। काशी पहुंचे अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भारती ने कहा है कि बैजनत्था स्थित अखाड़े की शाखा में होने वाली बैठक में देशभर के अलावा नेपाल के पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं, ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ संत इस बैठक में जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में कुंभ स्थल पर टेंट लगाने, कोठारियों की रवानगी, पदाधिकारी को जिम्मेदारियां सौंपने सहित अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी।

जल्द होगी जत्थे की रवानगी

मोहन भारती ने बताया कि हरिद्वार में जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। नवंबर तक टेंट लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अखाड़े का जत्था वहां पहुंच जाएगा। बैठक में अखाड़ा परिषद के आचार्य, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज, हरि गिरि, प्रेम गिरी, उमाशंकर भारती समेत 20 महामंडलेश्वर, श्रीमंत और अखाड़े की 52 सदस्य समिति भी शामिल होगी।

बता दें कि काशी में तेरह अखाड़े में से 8 अखाड़े के प्रधान कार्यालय हैं। शेष की प्रधान शाखाएं भी काशी में ही है। निरंजन, अटल, निर्वाणी, अग्नि और आनंद अखाड़े के अलावा वैष्णव अखाड़े ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सभी अखाड़े बैठकें कर कुंभ स्थलों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।

Ram Mandir Donation Theft Update: अपने 1.11 लाख वापस ले लें दिग्विजय सिंह’, राम मंदिर ट्रस्ट को केस की धमकी देने पर वाराणसी के वकील की दो टूक

ये भी पढ़ें
Shashank Shekhar Tripathi, Digvijaya Singh legal notice, Ram Mandir donation dispute, Ayodhya temple donation row, Congress Hindu opposition, Varanasi advocate Ram Mandir, Digvijaya Singh 1 lakh donation, Ram Mandir Trust controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 08:32 am

Published on:

11 Jul 2026 08:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / काशी में जुटेंगे जूना अखाड़े की 500 शाखाओं के 1000 से ज्यादा संत, नेपाल के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल, नासिक में सिंहस्थ कुंभ पर होगी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ghazipur News:, खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत, विभाग ने दो लाइनमैन को किया बर्खास्त

Electric department ghazipur news
वाराणसी

काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद, श्रावण दर्शन की बड़ी तैयारी, CEO ने बताया प्लान

VIP darshan suspended at Kashi Vishwanath Temple during Sawan
वाराणसी

रैपिडो चालक ने दारोगा की बेटी से की छेड़छाड़, वाराणसी में आरोपी के दोस्त ने वीडियो बनाकर किया हंगामा, दोनों हुए अरेस्ट

Rapido driver viral video
वाराणसी

ट्रेन की चपेट में आने से भाई-बहन की मौत, वाराणसी पुलिस के डर से परिजनों ने भूसे में छुपाया युवती का शव, इलाज के दौरान भाई ने तोड़ा दम

dead body (Demo pic)
वाराणसी

20 महीने में पैसा डबल करने वाली कंपनी पर वाराणसी में मुकदमा दर्ज, दिल्ली के लोगों को लगाया चूना

cyber fraud
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.