Ghazipur News:, खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत, विभाग ने दो लाइनमैन को किया बर्खास्त

वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी और एसडीम ज्योति चौरसिया मौके पर पहुंची। इसके साथ ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीएम ने पीड़ित परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं, बिजली विभाग ने इस मामले में संविदा पर कार्य कर रहे दो लाइनमैन दीनानाथ और महेश को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है की करंट उतरने की शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।