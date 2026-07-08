8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

CM Yogi Adityanath Varanasi Visit: सीएम योगी ने वाराणसी में कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ, 5 लाख तक होगा मुफ्त इलाज

Cm health scheme: वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना'की शुरुआत कर दी है। आज से यूपी में 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jul 08, 2026

Up teachers news

वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। Pc-Patrika

UP teachers Health Schemes : अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को वाराणसी से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' की शुरुआत कर दी है। बड़ालालपुर स्थित टीएफसी के हाल से मुख्यमंत्री ने यूपी के शिक्षकों, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा संबंधित प्रतीकात्मक कार्ड भी 25 लोगों को सौंपा है।

पूरे प्रदेश के शिक्षकों को सीएम योगी ने दी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से प्रदेश के शिक्षा जगत और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल (टीएफसी) से मुख्यमंत्री ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसे का हस्तानांतरण किया। इस दौरान प्रदेश भर के 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया गया है। कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी भी मौजूद रहीं।

गौरतलब है कि शिक्षकों को इलाज की चिंता से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। इसकी आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर ही शुरुआत की गई है। इस योजना से प्रदेश भर के करीब 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसमें नियमित शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोईया और कस्तूरबा विद्यालयों के स्टाफ को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत वाराणसी जिले के 1145 विद्यालयों के 12,407 और पूरे वाराणसी मंडल के 7417 विद्यालयों में कार्यरत कुल 66,205 पात्र शिक्षकों व कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

विद्यार्थियों के परिजनों के बैंक खातों में धनराशि हस्तानांतरित

वहीं, शिक्षा की नीव को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की। इसके तहत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जुता, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति छात्र ₹1200 की धनराशि सीधे उनके अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत अकेले वाराणसी जनपद के 1,54,634 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

प्रतापगढ़ में CM योगी का विपक्ष पर हमला, राम आस्था और जातीय राजनीति पर कांग्रेस-सपा को घेरा

ये भी पढ़ें
राम आस्था और जातीय राजनीति पर कांग्रेस-सपा को घेरा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 11:45 am

Published on:

08 Jul 2026 10:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / CM Yogi Adityanath Varanasi Visit: सीएम योगी ने वाराणसी में कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ, 5 लाख तक होगा मुफ्त इलाज

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

श्रावण माह में काशी वालों के लिए अलग से होगी ‘बाबा विश्वनाथ’ के दर्शन की व्यवस्था, CM योगी ने दिए निर्देश

Cm yogi visit varanasi
वाराणसी

दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे CM योगी, शिक्षकों को देंगे कैशलेस इलाज की सौगात, कानून-व्यवस्था की करेंगे समीक्षा

Cm yogi visit varanasi
वाराणसी

Yogi Adityanath Varanasi Visit: ‘तीन बार चाय वाले आए, 2027 में फिर आएंगे गाय वाले’, वाराणसी में सीएम योगी के समर्थन में लगा पोस्टर

Varanasi news
वाराणसी

Road Accident: बस की चपेट में आने से महिला की मौत, वाराणसी में बेटे को स्कूल छोड़कर घर आते समय हुआ हादसा, बस चालक फरार

Varanasi news
वाराणसी

Ram Mandir Donation Theft Update: अपने 1.11 लाख वापस ले लें दिग्विजय सिंह’, राम मंदिर ट्रस्ट को केस की धमकी देने पर वाराणसी के वकील की दो टूक

Shashank Shekhar Tripathi, Digvijaya Singh legal notice, Ram Mandir donation dispute, Ayodhya temple donation row, Congress Hindu opposition, Varanasi advocate Ram Mandir, Digvijaya Singh 1 lakh donation, Ram Mandir Trust controversy
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.