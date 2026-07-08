CM Yogi Adityanath Varanasi Visit: सीएम योगी ने वाराणसी में कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ, 5 लाख तक होगा मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से प्रदेश के शिक्षा जगत और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल (टीएफसी) से मुख्यमंत्री ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसे का हस्तानांतरण किया। इस दौरान प्रदेश भर के 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया गया है। कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी भी मौजूद रहीं।