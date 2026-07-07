Yogi Adityanath Varanasi Visit: ‘तीन बार चाय वाले आए, 2027 में फिर आएंगे गाय वाले’, वाराणसी में सीएम योगी के समर्थन में लगा पोस्टर

बीजेपी नेता राजवीर सिंह ने बताया कि इस पोस्टर के माध्यम से प्रदेश की जनता को स्पष्ट संदेश देना है कि भाजपा के शासनकाल में ही बहन बेटियों और गाय की सुरक्षा हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अपराधियों के सीने पर चढ़कर बुलडोजर गरज रहा है, प्रदेश के अपराधी सहमे हुए हैं और अपराध छोड़कर समाज के साथ मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें। प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है और विपक्ष को पूरी तरीके से नकार रही है। गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में और भगवान राम के रूप में उन्हें दिखाया था और पोस्टर जारी किए थे।