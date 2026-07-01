‘राम मंदिर में जो चोरी करेगा, अखिलेश का धनुष उसे धराशाई करेगा’, काशी में शुरू हुआ सपा का पोस्टर वार

पोस्टर को लगाने वाले मनोज यादव और शुभम यादव ने बताया कि इस पोस्टर को उन लोगों ने ही लगाया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मकसद है कि जिस तरह से सनातन की संस्कृति के साथ और धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा। सपा नेताओं ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार विपक्ष की भूमिका में मजबूती से नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इसी वजह से झुकी है और मामले में जांच और एफआईआर दर्ज की गई है।