वाराणसी एयरपोर्ट पर मुश्किल में यात्री, अकासा ने बंद की 4 उड़ानें, मुंबई की भी एक फ्लाइट बंद

उड़ानों के प्रभावित होने से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और नवी मुंबई जाने वाले यात्रियों पर खासा असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण यह बदलाव देखने को मिला है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले एक महीने से दो महीनों में तेल के दाम कम होने से विमानों की उड़ान फिर से सुचारू हो जाएगी। हालांकि, इस बारे में संबंधित विमानन कंपनियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं यात्रियों को सलाह दी गई है की यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति की जानकारी जरूर कर लें। गौरतलब है कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पूर्वांचल के यात्री काफी बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। बताया जा रहा है की सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वांचल के ही यात्री होंगे।