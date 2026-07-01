वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण: करिमुल्ला बेग मस्जिद पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई, मस्जिद प्रबंधन ने खुद चलाया हथौड़ा

बताया जा रहा है कि करिमुल्ला बेग मस्जिद के बाद संगमरमर मस्जिद, अली राजा खान मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, और निशारान मस्जिद पर भी ध्वस्तिकरण की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस चौड़ीकरण के जद में आ रहे लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने सुनवाई तक इसके ध्वस्तिकरण पर रोक लगाई है। दरअसल, मोहर्रम को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वस्तिकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सोमवार को एक बार फिर से जिला प्रशासन ने दोस्तीकरण के कार्य में तेजी लाई है। वहीं, बुधवार को धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है।