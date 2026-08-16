वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली, दो कर्मचारी घायल, हिरासत में आरोपी यात्री

पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी और खुफिया एजेंसियां भी मौके पर पहुंची। इस दौरान यात्री से पूछताछ करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि गोली लगने से एयरपोर्ट पर दो कर्मचारी घायल हुए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी फूलपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी यात्री से पूछताछ में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यह घटना एयरपोर्ट परिसर के अंदर टर्मिनल भवन के पास हुई।