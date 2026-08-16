बनारसी साड़ी की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, क्यूआर कोड से असली की होगी पहचान, जानें और क्या होगा फायदा

दरअसल, पिछले 5 वर्षों से बनारसी साड़ी का कारोबार सूरत की साड़ियों ने ओवरटेक कर लिया है और बनारसी साड़ियों के नाम पर सूरत की साड़ियों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। महज 300 रुपए की साड़ी 8 हजार से 10 हजार रुपए में टूरिस्ट को बेची जा रही है। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद समिति ने क्यूआर टैग वाला स्कैनर तैयार किया। शैलेश ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस पहल से साड़ियों के नाम पर किया जा रहा फ्रॉड रुक जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 20 से 30 फ़ीसदी दुकानदारों तक क्यूआर कोड पहुंच चुका है और बाकी कारोबारी तक इसे पहुंचाने की तेजी से कोशिश की जा रही है। शैलेश ने दावा किया कि अब तक एक हजार से ज्यादा लोग इसके जरिए असली बनारसी साड़ियों की खरीदारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह एप्लीकेशन सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि बनारसी साड़ियों के बिक्री को फिर से जिंदा रखने और बुनकरों के पलायन को रोकने में मदद करेगा।