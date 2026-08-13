फेस स्कैन होते ही बेनकाब होंगे संदिग्ध, हलचल होते ही एक्टिव होगा एआई सिस्टम, लंदन-दुबई की तर्ज पर वाराणसी एयरपोर्ट

सुचिता सिंह के मुताबिक, वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे रडार में आते ही कोई भी संदिग्ध गतिविधि या यात्री तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एआई आधारित सर्विलांस और वीडियो एनालिटिक्स को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसे हर कैमरे की स्क्रीनिंग को लगातार देखने की आवश्यकता में कमी आएगी। विस्तारिकरण के बाद विमानों और यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ एयरपोर्ट का दायरा भी बढ़ जाएगा। विदेशी कनेक्टिविटी भी बढ़ सकती है। मंत्रालय की ओर से सुरक्षा को लेकर नए मानक तय किया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ कर्मियों की संख्या घटने और बढ़ाने दोनों पर बातचीत चल रही है। मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।