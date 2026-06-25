दिसंबर तक वाराणसी एयरपोर्ट का किया जाए विस्तार, ग्रीन जोन बनाने का काम भी जल्द हो पूरा, उड्डयन मंत्री ने दिए आदेश

दरअसल, 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी गई थी। हवाई अड्डे पर यात्री प्रबंधन क्षमता को मौजूदा 3.9 एमपीपीए से बढ़कर 9.9 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष (एमपीपीए) करने को मंजूरी दी गई है। वहीं, इस पर अनुमानित वित्तीय खर्च 2869.65 करोड़ रुपए का होगा। प्रस्ताव में रनवे को 4075 मीटर गुने 45 मीटर तक विस्तारित करना और बीच में विमानों को पार्क करने के लिए नए एप्रन का निर्माण करना शामिल है।