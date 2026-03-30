वाराणसी एयरपोर्ट पर शक के आधार पर पकड़ी गई युवती, बुर्का पहन युवक संग जा रही थी मुंबई

जांच में पता चला कि युवती बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है और युवक से उसका प्रेम संबंध था। परिवार को इस रिश्ते की जानकारी होने के बाद उन्होंने युवती की शादी कहीं और तय करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी बीच युवक उसे चुपचाप अपने साथ मुंबई ले जाने के लिए बनारस आया और अपने एक दोस्त की मदद से युवती को बुर्का पहनाकर एयरपोर्ट पहुंचा।