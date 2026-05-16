काशी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी करने वाले 8 आरोपियों को HC से कैसे मिली जमानत, जानें क्या दी गई दलील

घटना का वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जयसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत होने और हिन्दुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में वाराणसी की अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपियों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जानबूझकर प्रयास किया है, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में चला गया।