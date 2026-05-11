जम्मू-तवी एक्सप्रेस में यात्री की गोली मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

यह ट्रेन में हत्या की दूसरी घटना है। इससे पहले रविवार को गाजीपुर के रहने वाले एक युवक की पैसेंजर ट्रेन में हत्या कर दी गई थी। मृतक मंगरू 26 अप्रैल को कर्नाटक गए थे और 8 मई को घर लौटने के लिए ट्रेन में सवार थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास बदमाशों ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल लगाकर गोली मार दी। हत्या के बाद आरोपी बैग लेकर सकलडीहा रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन से उतरकर फरार हो गए।