कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर ने किया रेप और फिर कराया अबोर्शन; पीड़िता का छलका दर्द

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर ने किया रेप। फोटो सोर्स-Ai
OM Prakash Rajbhar Gunner Arrest: उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) के गनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिपाही प्रशांत राय पर एक युवती ने दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी प्रशांत राय ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और करीब 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह वाराणसी में किराए के मकान में युवती के साथ रह रहा था। युवती का आरोप है कि आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा, जिससे वह उसके साथ संबंध बनाए रखने को मजबूर हुई।
पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने हर बार उस पर दबाव बनाकर गर्भपात (अबोर्शन) कराने के लिए मजबूर किया। युवती का आरोप है कि यह सब उसकी इच्छा के खिलाफ हुआ और आरोपी ने उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
मामले में नया मोड़ तब आया, जब युवती को पता चला कि आरोपी ने 25 अप्रैल को प्रयागराज में चुपके से किसी अन्य महिला से शादी कर ली है। यह जानकारी उसे सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों के जरिए मिली। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार मारपीट की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस कारण वह लंबे समय तक मानसिक तनाव में रही। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, तब उसने कानूनी मदद लेने का निर्णय लिया।
यह पूरा मामला वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और धमकी जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी सिपाही प्रशांत राय को गिरफ्तार कर लिया गया।
गौरतलब है कि आरोपी प्रशांत राय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में गनर के रूप में तैनात था। ऐसे में इस मामले ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के आरोपों के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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