कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर ने किया रेप और फिर कराया अबोर्शन; पीड़िता का छलका दर्द

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी प्रशांत राय ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और करीब 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह वाराणसी में किराए के मकान में युवती के साथ रह रहा था। युवती का आरोप है कि आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा, जिससे वह उसके साथ संबंध बनाए रखने को मजबूर हुई।