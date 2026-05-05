5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर ने किया रेप और फिर कराया अबोर्शन; पीड़िता का छलका दर्द

OM Prakash Rajbhar Gunner Arrest: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर प्रशांत राय पर रेप के बाद अबोर्शन करवाने का आरोप है। गनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Harshul Mehra

May 05, 2026

cabinet minister om prakash rajbhar gunner prashant rai accused of rape and abortion varanasi crime news

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर ने किया रेप। फोटो सोर्स-Ai

OM Prakash Rajbhar Gunner Arrest: उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) के गनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिपाही प्रशांत राय पर एक युवती ने दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

4 साल तक शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी प्रशांत राय ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और करीब 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह वाराणसी में किराए के मकान में युवती के साथ रह रहा था। युवती का आरोप है कि आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा, जिससे वह उसके साथ संबंध बनाए रखने को मजबूर हुई।

दो बार गर्भवती होने पर कराया गर्भपात

पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने हर बार उस पर दबाव बनाकर गर्भपात (अबोर्शन) कराने के लिए मजबूर किया। युवती का आरोप है कि यह सब उसकी इच्छा के खिलाफ हुआ और आरोपी ने उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

दूसरी महिला से गुपचुप शादी का खुलासा

मामले में नया मोड़ तब आया, जब युवती को पता चला कि आरोपी ने 25 अप्रैल को प्रयागराज में चुपके से किसी अन्य महिला से शादी कर ली है। यह जानकारी उसे सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों के जरिए मिली। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।

मारपीट और जानलेवा हमले का भी आरोप

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार मारपीट की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस कारण वह लंबे समय तक मानसिक तनाव में रही। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, तब उसने कानूनी मदद लेने का निर्णय लिया।

सारनाथ थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने की कार्रवाई

यह पूरा मामला वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और धमकी जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी सिपाही प्रशांत राय को गिरफ्तार कर लिया गया।

मंत्री की सुरक्षा में तैनात था आरोपी

गौरतलब है कि आरोपी प्रशांत राय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में गनर के रूप में तैनात था। ऐसे में इस मामले ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस जांच जारी, आगे की कार्रवाई पर नजर

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के आरोपों के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

लड़की का होने वाले पति के सामने होता रहा 3 घंटों तक गैंगरेप; इसके बाद शुरू हुई दरिंदगी की कहानी, फतेहपुर का रुह कंपा देने वाला केस
फतेहपुर
three miscreants gangraped girl for three hours in fatehpur up crime know whole story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 May 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर ने किया रेप और फिर कराया अबोर्शन; पीड़िता का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बंगाल के रुझानों पर झूम उठी काशी, गंगा घाट पर शंखनाद और झालमुड़ी के साथ जोरदार जश्न

Varanasi Bengali women celebration, West Bengal election trends BJP
वाराणसी

ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर पेंटिंग को लेकर नया विवाद, मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति

Gyanvapi Mosque Gerua, Gyanvapi Mosque
वाराणसी

आरटीओ के पूर्व ड्राइवर ने सिर में उतारी गोली, भाई ने खोला सनसनीखेज राज

varanasi crime, varanasi news
वाराणसी

PM मोदी को तोहफे में मिला ‘त्रिशूल’ और ‘डमरू’; काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की

pm narendra modi receives trishul and damaaru as gifts offers prayers at kashi vishwanath what next
वाराणसी

वाराणसी में PM की सभा में अव्यवस्था का आरोप, दो मेडिकल छात्राएं बेहोश, सड़क जाम कर प्रदर्शन

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.