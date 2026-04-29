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PM मोदी को तोहफे में मिला ‘त्रिशूल’ और ‘डमरू’; काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की

PM Narendra Modi at Varanasi: PM मोदी को तोहफे में 'त्रिशूल' और 'डमरू' मिला। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। जानिए अब उनका अगला कार्यक्रम क्या है?

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वाराणसी

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Harshul Mehra

Apr 29, 2026

pm narendra modi receives trishul and damaaru as gifts offers prayers at kashi vishwanath what next

PM मोदी पहुंचे बनारस। फोटो सोर्स- X (@narendramodi)

PM Narendra Modi at Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (बुधवार, 29 अप्रैल) अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गए। जहां उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ पारंपरिक रस्मों में हिस्सा लिया।

पीएम मोदी का जोरदार स्वागत

मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का 'डमरू की थाप' और 'शंखनाद' की आवाजों से जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान, उन्होंने भगवान शिव की 'आरती' और 'अभिषेक' किया और आशीर्वाद लिया। जब प्रधानमंत्री प्राचीन मंदिर गए तो प्रशासन ने उन्हें 'त्रिशूल' और 'डमरू' तोहफे में दिया। जब PM मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया, तो भीड़ ने 'जय श्री राम', 'ओम नमः शिवाय', और 'ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव' के नारे लगाए।

पीएम मोदी जाएंगे हरदोई

अब पीएम मोदी 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए हरदोई जाएंगे। वह वहां एक सभा को भी संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश में वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एक अहम पड़ाव होगा। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 6-लेन (जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है) एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर है, जिसे लगभग 36,230 करोड़ रुपये की कुल लागत से बनाया गया है।

12 जिलों से होकर गुजरता है एक्सप्रेस वे

यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों - मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। जिससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी इलाकों को एक सिंगल सीमलेस हाई-स्पीड कॉरिडोर से जोड़ा जा सके। इस प्रोजेक्ट से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय अभी के 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे होने की उम्मीद है, जिससे आने-जाने में आसानी होगी और ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर

गंगा एक्सप्रेसवे को एक बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके अलाइनमेंट के साथ 12 जिलों में लगभग 2,635 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बनाए एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करेगा, सप्लाई चेन एफिशिएंसी में सुधार करेगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को शहरी और एक्सपोर्ट मार्केट तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे बेहतर कीमत मिलेगी और ग्रामीण इनकम मजबूत होगी।

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Published on:

29 Apr 2026 11:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / PM मोदी को तोहफे में मिला ‘त्रिशूल’ और ‘डमरू’; काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की

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