PM मोदी को तोहफे में मिला ‘त्रिशूल’ और ‘डमरू’; काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की

मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का 'डमरू की थाप' और 'शंखनाद' की आवाजों से जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान, उन्होंने भगवान शिव की 'आरती' और 'अभिषेक' किया और आशीर्वाद लिया। जब प्रधानमंत्री प्राचीन मंदिर गए तो प्रशासन ने उन्हें 'त्रिशूल' और 'डमरू' तोहफे में दिया। जब PM मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया, तो भीड़ ने 'जय श्री राम', 'ओम नमः शिवाय', और 'ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव' के नारे लगाए।