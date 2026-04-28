Black Turmeric : काली हल्दी से कैंसर का इलाज, BHU के डॉक्टरों ने खोजा, कीमोथेरेपी से भी बेहतर!

Black Turmeric For Cancer Treatment : पीली हल्दी तो हमने देखी है। पर, काली हल्दी शायद कम ही लोग जानते हैं। इसको लेकर एक खुशखबरी है। साइंस डायरेक्ट पर प्रकाशित आईआईएमएस बीएचयू (IMS-BHU) समेत पांच प्रमुख विभागों द्वारा हो रहे शोध में पाया गया कि ब्लैक हल्दी से कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर इलाज में हल्दी से नई उम्मीद जगी है।