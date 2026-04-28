राघव चड्ढा को 2.4 मिलियन लोगों ने किया अनफॉलो? जानें क्या है फेक फॉलोअर्स का सच

Raghav Chadha Fake Followers Exposed: राघव चड्ढा भाजपा में शामिल होने के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ज्यादातर लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच, बीते दिनों इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा ने एक वीडियो शेयर कर लोगों को यह बताया कि वे भाजपा में क्यों शामिल हुए हैं। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर हलचल मच गई है। इससे पहले बीजेपी में शामिल होते ही वे ट्रेंड में आ गए थे, साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। इसके चलते इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स तेजी से कम हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ 1 घंटे में उनके फॉलोअर्स 14.6 मिलियन से घटकर 14.5 मिलियन हो गए थे, और अब यह संख्या 12.2 मिलियन पर आ गई है। इस स्थिति के बीच अब उन पर नकली फॉलोअर्स खरीदने के आरोप लग रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।