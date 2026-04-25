क्या बीजेपी में जाते ही खत्म हुआ राघव चड्ढा का क्रेज? देखें सोशल मीडिया का हाल

बीजेपी चीफ नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स' (X) पर आम आदमी पार्टी से आए नेताओं का स्वागत करते हुए फोटो शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आज पार्टी मुख्यालय में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का भाजपा परिवार में स्वागत किया। साथ ही, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में काम करने के लिए शुभकामनाएं।"