Bipasha Basu Fitness Secrets: जानिए क्या है ‘कैडिलैक हैगिंग पुल-अप्स’ और इसे कैसे करें

कैडिलैक हैगिंग पुल-अप करने से पहले अच्छी तरह वार्म-अप करने के बाद करें ताकि मांसपेशियों में खिंचाव न आए। इसके अलावा अगर आपकी हाथों में पकड़ (grip) कमजोर है या कोर मसल्स मजबूत नहीं हैं, बीपी (BP) की समस्या है, आंखों में दबाव (glaucoma) की दिक्कत है, या गर्दन-पीठ में गंभीर चोट है, तो यह एक्सरसाइज न करें। इसके अलावा ध्यान दें इसे कभी भी बिना एक्सपर्ट या ट्रेनर के बिना अकेल न करें।