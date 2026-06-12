Co-ord Sets Fashion: कृति सनोन से Janhvi Kapoor तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन 5 लुक्स से लें स्टाइलिंग आइडिया

अगर आपको डेनिम से बने कपड़े पहनना पसंद हैं या आप अपने लिए एक स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट डिजाइन खोज रही हैं जो स्टाइलिश दिखने के साथ ही लंबा दिखाने में मदद करे, तो आप एक्ट्रेस के इस को-ऑर्ड सेट से आइडिया ले सकती हैं। एक्ट्रेस के इस लुक में हाई वेस्ट जींस को शॉर्ट क्रॉप पैटर्न मैचिंग टैंक टॉप के साथ पेयर किया गया है। यह शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों के लिए बेस्ट लुक है क्योंकि इसमें पैंट की लंबाई ज्यादा होने की वजह से लंबा दिखने में मदद मिलती है।