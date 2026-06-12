Summer Ethnic Looks: गर्मियों में स्टाइलिश दिखने के लिए ट्राई करें आलिया भट्ट से तृप्ति डिमरी तक के सूट डिजाइन लुक्स

गर्मियों में हल्के और स्टाइलिश सूट पहनना सभी को पसंद होता है, लेकिन पुराने सूट डिजाइन मार्केट में मिलने की वजह से एथनिक पहनने का मन नहीं करता है। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इस लखनऊ के फेमस चिकनकारी शॉर्ट कुर्ती डिजाइन से आइडिया लेकर अपने लिए गर्मी के लिए कुर्ती की खरीदारी कर सकती हैं। वैसे तो इन चिकनकारी कुर्तियों को आप जींस, प्लाजो, ट्राउजर और सलवार जैसी किसी भी चीज के साथ पेयर कर स्टाइलिश लुक पा सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी खास फंक्शन के लिए इसे खरीद रही हैं, तो एक्ट्रेस की तरह ही कुर्ती से मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट रंग में डिजाइनर बॉटम वियर भी खरीद सकती हैं।