Alia Bhatt Viral Dress Price:  क्या सच में अलिया भट्ट ने पहनी 2000 की ड्रेस या ये है Publicity का नया ट्रेंड?

Alia Bhatt Alpha Teaser Dress Price: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'अल्फा' (Alpha) का टीजर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह टीजर में दिख रहा आलिया का लुक और उनकी ड्रेस है, जो इस समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींच रही है। आइए जानते हैं क्या है आलिया की ड्रेस में ऐसा खास जिससे एक्ट्रेस ट्रेंड में हैं।