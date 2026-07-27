Longleat House: ‘मोहब्बतें’ फिल्म का आइकॉनिक गुरुकुल भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड में है!

Longleat House/ image credit instagram/ nitika.travels
Mohabbatein Shooting Location: अगर आप 90s किड्स हैं, तो आपने मोहब्बतें (Mohabbatein) फिल्म जरूर देखी होगी। फिल्म देखते समय गुरुकुल (Gurukul) को देखकर आपने भी यह जरूर सोचा होगा कि यह जगह कितनी खूबसूरत है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि फिल्म में दिखाया गया गुरुकुल भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड (England) में मौजूद लॉन्गलीट हाउस (Longleat House) है।
ऐसे में अगर आपको घूमना पसंद है या बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग वाली जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आप इस खूबसूरत जगह का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास जगह के बारे में।
फिल्म में दिखाई गई गुरुकुल की इमारत यानी लॉन्गलीट हाउस को 1567 से 1580 के बीच बनाया गया था। इसे एलिजाबेथ काल की वास्तुकला (Elizabethan Architecture) का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अपनी शानदार बनावट और ऐतिहासिक महत्व की वजह से यह इंग्लैंड की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है।
इस महल के अंदर शाही अंदाज में सजाए गए कमरे, कई साल पुराने फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग, दुर्लभ कलाकृतियां और बड़े-बड़े बगीचे हैं। यही वजह है कि फिल्म की शूटिंग के अलावा, यहां घूमने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
लॉन्गलीट हाउस (Longleat House) के साथ ही लॉन्गलीट सफारी पार्क (Longleat Safari Park) भी है। यहां आप सफारी का मजा ले सकते हैं। जहां आपको शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, गैंडा, भेड़िए और कई दूसरे जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिल सकता है।
अगर आप यहां घूमने का सोच रहे हैं, तो अप्रैल से सितंबर के बीच का समय घूमने के लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम अच्छा रहता है और बगीचों की खूबसूरती भी देखने लायक होती है। इसके अलावा, अगर हो सके तो वीकेंड के बजाय वर्किंग डे पर यहां घूमने जाएं, इस समय यहां भीड़ कम मिल सकती है।
लॉन्गलीट हाउस, बाथ शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वारमिनस्टर (Warminster) है, जबकि सबसे नजदीकी हवाई अड्डा ब्रिस्टल एयरपोर्ट (Bristol Airport) है। अगर आप लंदन से आ रहे हैं, तो सड़क और रेल दोनों रास्तों से यहां पहुंच सकते हैं।
लॉन्गलीट हाउस देखने के लिए शुरुआती शुल्क 9.99 पाउंड (£9.99) (लगभग 1,100 भारतीय रुपये (₹1,100)) है। वहीं, लॉन्गलीट सफारी पार्क के एक दिन के टिकट की शुरुआती कीमत 44.95 पाउंड (£44.95) (लगभग 5,100 भारतीय रुपये (₹5,100)) वयस्कों के लिए है।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। लॉन्गलीट हाउस और लॉन्गलीट सफारी पार्क की यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी चेक करने के बाद ही ट्रिप प्लान करें।
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