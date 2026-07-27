27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Longleat House: ‘मोहब्बतें’ फिल्म का आइकॉनिक गुरुकुल भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड में है!

Mohabbatein Gurukul Location: मोहब्बतें फिल्म में दिखाया गया आइकॉनिक गुरुकुल क्या आप जानते हैं कि यह भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड में है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 27, 2026

Longleat House Mohabbatein, Longleat Safari Park Ticket Price

Longleat House/ image credit instagram/ nitika.travels

Mohabbatein Shooting Location: अगर आप 90s किड्स हैं, तो आपने मोहब्बतें (Mohabbatein) फिल्म जरूर देखी होगी। फिल्म देखते समय गुरुकुल (Gurukul) को देखकर आपने भी यह जरूर सोचा होगा कि यह जगह कितनी खूबसूरत है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि फिल्म में दिखाया गया गुरुकुल भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड (England) में मौजूद लॉन्गलीट हाउस (Longleat House) है।

ऐसे में अगर आपको घूमना पसंद है या बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग वाली जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आप इस खूबसूरत जगह का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास जगह के बारे में।

लॉन्गलीट हाउस में क्या है खास?

फिल्म में दिखाई गई गुरुकुल की इमारत यानी लॉन्गलीट हाउस को 1567 से 1580 के बीच बनाया गया था। इसे एलिजाबेथ काल की वास्तुकला (Elizabethan Architecture) का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अपनी शानदार बनावट और ऐतिहासिक महत्व की वजह से यह इंग्लैंड की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है।

इस महल के अंदर शाही अंदाज में सजाए गए कमरे, कई साल पुराने फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग, दुर्लभ कलाकृतियां और बड़े-बड़े बगीचे हैं। यही वजह है कि फिल्म की शूटिंग के अलावा, यहां घूमने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

लॉन्गलीट सफारी पार्क भी कर सकते हैं एक्सप्लोर 

लॉन्गलीट हाउस (Longleat House) के साथ ही लॉन्गलीट सफारी पार्क (Longleat Safari Park) भी है। यहां आप सफारी का मजा ले सकते हैं। जहां आपको शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, गैंडा, भेड़िए और कई दूसरे जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिल सकता है।

लॉन्गलीट हाउस घूमने के लिए सही समय

अगर आप यहां घूमने का सोच रहे हैं, तो अप्रैल से सितंबर के बीच का समय घूमने के लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम अच्छा रहता है और बगीचों की खूबसूरती भी देखने लायक होती है। इसके अलावा, अगर हो सके तो वीकेंड के बजाय वर्किंग डे पर यहां घूमने जाएं, इस समय यहां भीड़ कम मिल सकती है।

लॉन्गलीट हाउस कैसे पहुंचें?

लॉन्गलीट हाउस, बाथ शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वारमिनस्टर (Warminster) है, जबकि सबसे नजदीकी हवाई अड्डा ब्रिस्टल एयरपोर्ट (Bristol Airport) है। अगर आप लंदन से आ रहे हैं, तो सड़क और रेल दोनों रास्तों से यहां पहुंच सकते हैं।

लॉन्गलीट हाउस और लॉन्गलीट सफारी पार्क टिकट

लॉन्गलीट हाउस देखने के लिए शुरुआती शुल्क 9.99 पाउंड (£9.99) (लगभग 1,100 भारतीय रुपये (₹1,100)) है। वहीं, लॉन्गलीट सफारी पार्क के एक दिन के टिकट की शुरुआती कीमत 44.95 पाउंड (£44.95) (लगभग 5,100 भारतीय रुपये (₹5,100)) वयस्कों के लिए है।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। लॉन्गलीट हाउस और लॉन्गलीट सफारी पार्क की यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी चेक करने के बाद ही ट्रिप प्लान करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jul 2026 02:14 pm

Published on:

27 Jul 2026 02:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Longleat House: ‘मोहब्बतें’ फिल्म का आइकॉनिक गुरुकुल भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड में है!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

जापानी महिलाओं से अच्छी खुशबू क्यों आती है? इन्फ्लुएंसर ने बताया सीक्रेट

Japanese Beauty Tips, Japanese Skincare Secrets
लाइफस्टाइल

कंटेंट क्रिएटर ने बताया चाय के पत्तों से कैसे बनाएं चायपत्ती, जानें ब्लैक टी रेसिपी

Homemade Tea Leaves, Arunachal Pradesh Tea Making
लाइफस्टाइल

Baddie लुक के लिए परफेक्ट है जरी बूट, जानें इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

Jari Boot Design, Ghar Par Jari Boot Kaise Banaye
लाइफस्टाइल

‘कभी खुशी कभी गम’ का आइकॉनिक घर, जिसे आप दिल्ली का समझ रहे थे, वो लंदन में है!

Kabhie Khushi Kabhie Gham House, Waddesdon Manor Buckinghamshire
लाइफस्टाइल

रेखा की आइकॉनिक फिल्म ‘उमराव जान’ जैसा लहरिया दुपट्टा घर पर जामुन, चुकंदर और हल्दी से करें तैयार

Rekha Leheriya Dupatta DIY, Natural Dye Leheriya Dupatta
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.