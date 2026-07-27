Longleat House: ‘मोहब्बतें’ फिल्म का आइकॉनिक गुरुकुल भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड में है!

Mohabbatein Shooting Location: अगर आप 90s किड्स हैं, तो आपने मोहब्बतें (Mohabbatein) फिल्म जरूर देखी होगी। फिल्म देखते समय गुरुकुल (Gurukul) को देखकर आपने भी यह जरूर सोचा होगा कि यह जगह कितनी खूबसूरत है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि फिल्म में दिखाया गया गुरुकुल भारत में नहीं, बल्कि इंग्लैंड (England) में मौजूद लॉन्गलीट हाउस (Longleat House) है।