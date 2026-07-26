कंटेंट क्रिएटर ने बताया चाय के पत्तों से कैसे बनाएं चायपत्ती, जानें ब्लैक टी रेसिपी

Traditional Tea Making Process: चाय पीना भारत के लगभग सभी राज्यों में पसंद किया जाता है। ज्यादातर लोग चाय बनाने के लिए बाजार में मिलने वाली महंगी-महंगी ब्रांडेड चायपत्ती का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, सभी राज्यों में चाय के बागान नहीं होते, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि चाय के पौधे से पत्तियां तोड़ने के बाद इन्हें फैक्ट्री में किसी खास प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के पौधे की ताजी पत्तियों से भी घर पर चायपत्ती तैयार की जा सकती है? आइए नॉर्थईस्ट के एक कंटेंट क्रिएटर से जानते हैं इसका तरीका।