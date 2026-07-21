Skin Care Tips: जानें, धूप कम होने या बारिश के दिनों में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

सनस्क्रीन खरीदते समय सिर्फ SPF नंबर देखकर ना खरीदें। त्वचा को धूप के हर तरह के नुकसान से बचाने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 और PA++++ रेटिंग जरूरी होती है, क्योंकि यह UVA और UVB दोनों तरह की हानिकारक किरणों को रोकने में मददगार होती है। इसके अलावा, लंबे समय तक त्वचा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सनस्क्रीन में MBBT, DHHB, BEMT और EHT जैसे नए फोटोस्टेबल यूवी फिल्टर्स का होना फायदेमंद रहता है। इसके साथ ही, सनस्क्रीन का टेक्सचर यानी बनावट भी महत्वपूर्ण होती है, अगर यह हल्की और नॉन-ग्रीसी होगी, तो इसे रोजाना लगाना बेहद आसान रहेगा।