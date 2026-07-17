Uttar Pradesh Tourism: उत्तर प्रदेश में भी हैं खूबसूरत वॉटरफॉल, अगर जा रहे हैं यूपी तो इन 7 झरनों को देखना न भूलें

Uttar Pradesh Waterfalls: पहाड़ और झरनों की बात आते ही ज्यादातर लोग उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का नाम लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में भी कई खूबसूरत झरने हैं, जहां मानसून के दिनों में दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे झरनों के बारे में, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये जगहें एडवेंचर पसंद करने वालों से लेकर सुकून की तलाश में निकले लोगों के लिए भी परफेक्ट हैं।