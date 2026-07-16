Google Maps: बच्चा कोचिंग या कॉलेज पहुंचा या नहीं? गूगल मैप में एक सेटिंग करने से मिलेगी जानकारी

Google Maps Location Alert: अगर बच्चे के कोचिंग या कॉलेज जाने के बाद आप बार-बार "पहुंच गए या नहीं?" पूछने के लिए कॉल या मैसेज करते हैं, तो Google Maps का एक फीचर आपके काम आ सकता है। इस फीचर की मदद से आप अपने बच्चे या किसी भी फैमिली मेंबर के कॉलेज, कोचिंग या घर पहुंचने की जानकारी बिना कॉल या मैसेज किए पा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस Google Maps में Location Sharing फीचर का इस्तेमाल करना होगा।