Google Maps: बच्चा कोचिंग या कॉलेज पहुंचा या नहीं? गूगल मैप में एक सेटिंग करने से मिलेगी जानकारी

गूगल मैप Location Alert Notification (representative image) image credit chatgpt
Google Maps Location Alert: अगर बच्चे के कोचिंग या कॉलेज जाने के बाद आप बार-बार "पहुंच गए या नहीं?" पूछने के लिए कॉल या मैसेज करते हैं, तो Google Maps का एक फीचर आपके काम आ सकता है। इस फीचर की मदद से आप अपने बच्चे या किसी भी फैमिली मेंबर के कॉलेज, कोचिंग या घर पहुंचने की जानकारी बिना कॉल या मैसेज किए पा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस Google Maps में Location Sharing फीचर का इस्तेमाल करना होगा।
Google Maps में Location Sharing फीचर Android और iPhone दोनों में उपलब्ध है। इसके लिए सबसे पहले Google Maps खोलें और प्रोफाइल फोटो पर टैप करें। इसके बाद Location Sharing ऑप्शन पर जाएं और जिस फैमिली मेंबर या व्यक्ति की लोकेशन देखनी है, उसकी लोकेशन का लिंक आप अपने WhatsApp, ईमेल या किसी दूसरे तरीके से अपने पास भेजें।
लोकेशन शेयर करने के बाद अपने फोन में Location Sharing एक्सेप्ट करने के बाद Google Maps में उस जगह, जैसे ऑफिस, कॉलेज या घर की लोकेशन चुनकर Arrival या Departure Notification सेट करें। इसके बाद जैसे ही आपका बच्चा उस जगह पर पहुंचेगा या वहां से निकलेगा, आपके फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि, इसके लिए दोनों लोगों के फोन में Google Maps की नोटिफिकेशन ऑन होना जरूरी है।
यह फीचर बच्चों, स्टूडेंट्स के साथ ही लेट नाइट ट्रैवल करने वालों, महिलाओं और कैब या लंबी यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी मददगार हो सकता है। इससे बार-बार कॉल या मैसेज करने की जरूरत कम हो जाती है और फैमिली को भी उनकी यात्रा की जानकारी आसानी से मिल जाती है।
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए दोनों लोगों के फोन में Google Maps होना चाहिए और लोकेशन परमिशन ऑन होनी चाहिए। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी जरूरी है। प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए लोकेशन सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ ही शेयर करें।
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