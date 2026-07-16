Sonam Wangchuk House: साइंस का इस्तेमाल कर बनाई हैं दीवारें, अपने आप गर्म हो जाता है घर! टॉयलेट में पानी की जगह बुरादे का इस्तेमाल

सोनम वांगचुक ने अपने घर का बाथरूम आधुनिक शैली में बनाया है, लेकिन टॉयलेट को कंपोस्ट टॉयलेट मॉडल पर तैयार किया है। यह न केवल पानी की बर्बादी रोकता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। सोनम के अनुसार, सामान्य फ्लश टॉयलेट में काफी पानी खर्च होता है, जबकि कंपोस्ट टॉयलेट में पानी की जरूरत नहीं होती। इसमें मानव मल धीरे-धीरे खाद में बदल जाता है, जिसका इस्तेमाल खेती में किया जा सकता है। इससे पानी की बचत होती है और जमीन में होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है।