Tomato Soup Recipe: परफेक्ट टोमैटो सूप बनाने के लिए फॉलो करें शेफ रणवीर बरार, कुणाल कपूर और भूपी के टिप्स

अगर घर पर रेस्टोरेंट जैसा टमाटर सूप घर पर बनाना चाहते हैं, तो शेफ भूपी की बताई कुछ आसान टिप्स आपके काम आ सकती हैं। टोमैटो सूप के लिए सबसे पहले अच्छी तरह पके, लाल और कम खट्टे टमाटर चुनें। इसके साथ ही सूप में गाजर डालें। इससे हल्की मिठास और अच्छा टेक्सचर मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा सा चुकंदर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा प्याज और लहसुन को सिर्फ हल्का पकाएं, इन्हें ब्राउन न करें। इससे सूप का फ्लेवर हल्का और फ्रेश रहता है। अगर स्वीट बेसिल न मिले, तो सूखा बेसिल या ऑरिगेनो का इस्तेमाल भी आप कर सकते है।