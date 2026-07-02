Hari Mirch aur Dhaniya Storage : फ्रिज में हरी मिर्च, धनिया सड़-गल जाते हैं तो अपनाएं ये 3 उपाय

Hari Mirch aur Dhaniya Store Kaise Karen: अगर फ्रिज में ताजा धनिया और हरी मिर्च रखने के बाद वे जल्दी खराब होने लगते हैं, तो इसकी असल वजह धनिया और मिर्च नहीं, बल्कि उन्हें गलत तरीके से स्टोर करना हो सकती है। लेकिन आप इन्हें थोड़ी-सी सावधानी और सही स्टोरेज टिप्स अपनाकर लंबे समय तक ताजा और फ्रेश रख सकते हैं। आइए, आज की स्टोरी में जानते हैं हरी मिर्च और धनिया को स्टोर करने के 3 आसान और असरदार टिप्स।