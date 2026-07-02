2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hari Mirch aur Dhaniya Storage : फ्रिज में हरी मिर्च, धनिया सड़-गल जाते हैं तो अपनाएं ये 3 उपाय

Hari Mirch aur Dhaniya Storage In Fridge : अगर आप बाजार से धनिया और हरी मिर्च लाने के बाद उन्हें सीधे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फिर भी वे जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आप यहां बताए गए स्टोरेज के 3 तरीकों को अपनाकर इन्हें लंबे समय तक हरा और फ्रेश रख सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 02, 2026

Fridge Storage Tips, Hari Mirch Aur Dhaniya Freash Rakhne Ke Tips

मिर्च-धनिया Storage Tips (representative image) image credit gemini

Hari Mirch aur Dhaniya Store Kaise Karen: अगर फ्रिज में ताजा धनिया और हरी मिर्च रखने के बाद वे जल्दी खराब होने लगते हैं, तो इसकी असल वजह धनिया और मिर्च नहीं, बल्कि उन्हें गलत तरीके से स्टोर करना हो सकती है। लेकिन आप इन्हें थोड़ी-सी सावधानी और सही स्टोरेज टिप्स अपनाकर लंबे समय तक ताजा और फ्रेश रख सकते हैं। आइए, आज की स्टोरी में जानते हैं हरी मिर्च और धनिया को स्टोर करने के 3 आसान और असरदार टिप्स।

हरी मिर्च को लंबे समय तक हरा रखने के लिए टिप्स

हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा स्टोर करने के लिए सबसे पहले उसके डंठल तोड़कर अलग कर दें। इसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी लें और उसमें थोड़ा-सा हल्दी डालें। अब हरी मिर्च को इस पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। फिर मिर्च को निकालकर एक साफ और सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि उस पर मौजूद अतिरिक्त पानी पूरी तरह सूख जाए।

अब एक जिप-लॉक बैग में हरी मिर्च रखें और उसमें लहसुन की 2–3 कलियां भी डाल दें। इसके बाद बैग को बंद करके फ्रिज में स्टोर करें। इस तरीके से हरी मिर्च लंबे समय तक हरी और ताजा बनी रहती है।

धनिया को धोकर स्टोर करने का सही तरीका

अगर आप धनिया को धोकर स्टोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी पत्तियों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसके बाद किसी साफ कपड़े या किचन टॉवल से अतिरिक्त पानी अच्छी तरह सुखा दें।

अब एक एयरटाइट कंटेनर में सबसे पहले पेपर टॉवल बिछाएं। इसके ऊपर धनिया की पत्तियां रखें और फिर ऊपर से एक और पेपर टॉवल रख दें। इसके बाद कंटेनर का ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख दें। पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोख लेता है, जिससे धनिया ज्यादा दिनों तक ताजा रहता है।

धनिया को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए टिप्स

अगर आप धनिया को और अधिक समय तक ताजा रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके डंठल काटकर अलग कर लें। इन डंठलों का इस्तेमाल आप चटनी बनाने में कर सकते हैं।

अब बची हुई धनिया की पत्तियों को साफ करके एक गट्ठर की तरह व्यवस्थित करें। इसके बाद एक बर्तन में थोड़ा पानी भरें और उसमें धनिया का निचला हिस्सा डुबोकर खड़ा कर दें। फिर ऊपर से एक पॉलीबैग हल्के से ढक दें और पूरे बर्तन को फ्रिज में रख दें। इस तरीके से धनिया लंबे समय तक ताजा और हरा बना रहता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jul 2026 04:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hari Mirch aur Dhaniya Storage : फ्रिज में हरी मिर्च, धनिया सड़-गल जाते हैं तो अपनाएं ये 3 उपाय

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Rainy Season Food: मानसून में न खाएं दही और पत्तेदार सब्जियां, जानें आयुष मंत्रालय की डाइट गाइडलाइंस

Rainy Season Foods, Monsoon Foods to eat, Ministry of Ayush,
लाइफस्टाइल

Washing Machine Tips: नए वॉशिंग मशीन में भी कपड़े साफ नहीं हो रहे हैं? ये 6 गलतियां हैं जिम्मेदार

Washing Machine Clothes Not Cleaning, Automatic Washing Machine Problems
लाइफस्टाइल

Mosquitoes Bite After Rain: बारिश के बाद आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं, Johns Hopkins स्टडी से जानें कारण और बचाव का तरीका

why mosquitoes bite after rain,mosquito breeding in monsoon,how to prevent mosquito bites,,
लाइफस्टाइल

डांस से लेकर कॉमेडी तक, Ishan Kishan-Abhishek Sharma के 4 वायरल वीडियो देखकर दिन बन जाएगा!

Abhishek Sharma Viral Video, SRH Netflix Viral Video
लाइफस्टाइल

Puja Bartan Cleaning Hacks: तांबे-पीतल के पूजा के बर्तनों को चमकाने के लिए अपनाएं ये 3 असरदार तरीके

Brass Utensils Cleaning Home Remedies, Puja Ke Bartan Saaf Kaise Kare
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.