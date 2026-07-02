Washing Machine Tips: नए वॉशिंग मशीन में भी कपड़े साफ नहीं हो रहे हैं? ये 6 गलतियां हैं जिम्मेदार

वॉशिंग मशीन में कपड़े सही से साफ हों, इसके लिए सबसे पहले सही डिटर्जेंट चुनना करना जरूरी है। अगर आपके पास फ्रंट लोड मशीन है, तो उसमें सिर्फ फ्रंट लोड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। गलत डिटर्जेंट डालने से जरूरत से ज्यादा झाग बनने लगते हैं, जिससे मशीन का सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसका असर सीधे कपड़ों की सफाई पर पड़ता है। वहीं, टॉप लोड मशीन में फ्रंट लोड वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि मशीन के अनुसार डिटर्जेंट चुनना सबसे सही होता है।