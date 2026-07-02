Mosquitoes Bite After Rain: बारिश के बाद आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं, Johns Hopkins स्टडी से जानें कारण और बचाव का तरीका

हाल ही में जॉन्स हॉपकिन्स (Johns Hopkins) के नए आंकड़ों से पता चलता है कि बारिश शुरू होने के छह से आठ सप्ताह बाद मच्छरदानी का उपयोग चरम पर पहुंच जाता है जिसका सीधा मतलब है कि बारिश के बाद मच्छरों का काटना बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कि बारिश के बाद मच्छर इतने एक्टिव क्यों हो जाते हैं और इनसे खुद को कैसे बचाएं।