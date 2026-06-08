Monsoon Diseases: मानसून में सिर्फ डेंगू नहीं, ये 7 बीमारियां भी बढ़ाती हैं परेशानी, JCDR की रिसर्च में हुआ खुलासा

Rainy Season Health Tips: बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन अपने साथ कई बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है। अक्सर लोग मानसून का नाम सुनते ही डेंगू और मलेरिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में सिर्फ मच्छरों से होने वाली बीमारियां ही नहीं, बल्कि पानी और भोजन से फैलने वाले संक्रमण भी तेजी से बढ़ जाते हैं।