डिलीवरी के बाद लगातार उदासी या रोने का मन? हो सकते हैं Postpartum Depression के संकेत, डॉक्टर से जानें लक्षण और कारण

अक्सर घर के लोग इसे कमजोरी या थकान कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की रिपोर्ट की मानें, तो यह पोस्टपार्टम डिप्रेशन (Postpartum Depression) हो सकता है जो लगभग 7 में से 1 महिला को प्रभावित करता है। आइए डॉक्टर शैलजा अग्रवाल (स्त्री रोग विशेषज्ञ) से जानते हैं कि बेबी ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या अलग-अलग होते हैं और मनोचिकित्सक डॉक्टर आदित्य सोनी से समझते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें।