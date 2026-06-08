8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Pleomorphic Rhabdomyosarcoma: मांसपेशियों में होने वाला दुर्लभ कैंसर, जानें प्लेओमोर्फिक रैबडोमायोसारकोमा के कारण और लक्षण

Pleomorphic Rhabdomyosarcoma Symptoms: शरीर या हाथ-पैर में तेजी से बढ़ने वाली गांठ क्या मांसपेशियों का कैंसर हो सकती है? रिसर्च से समझे प्लेओमोर्फिक रैबडोमायोसारकोमा और इसके लक्षण और कारण क्या होते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 08, 2026

muscle cancer symptoms, pleomorphic rhabdomyosarcoma, soft tissue sarcoma causes,

कैंसर के मरीज और डॉक्टर को प्रदर्शित करती हुई प्रतीकात्मक तस्वीर (source- freepik)

Pleomorphic Rhabdomyosarcoma Cause: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, प्लेओमोर्फिक रैबडोमायोसारकोमा (PRMS) एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा (Soft Tissue Sarcoma) यानी नरम ऊतकों का कैंसर है। यह कैंसर मुख्य रूप से शरीर की कंकाल मांसपेशियों (Skeletal Muscles) को प्रभावित करने वाली कोशिकाओं से शुरू होता है।

वैसे तो रैबडोमायोसारकोमा के अधिकांश मामले बच्चों में देखे जाते हैं, लेकिन इसका प्लेओमोर्फिक रूप बच्चों में न होकर विशेष रूप से वयस्कों और बुजुर्गों (आमतौर पर 50 से 70 वर्ष की आयु के बीच) में पाया जाता है। यह एक हाई-ग्रेड कैंसर है, जिसका मतलब है कि इसकी कोशिकाएं बहुत अजीब दिखती हैं और शरीर में बहुत तेजी से फैलती हैं। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं?

इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अमेरिका में हर साल 400 से 500 लोगों में रैबडोमायोसारकोमा का निदान होता है। इसके शुरूआती लक्षण निम्न होते हैं;

  • मांसपेशियों में गांठ या सूजन होना।
  • गांठ का तेजी से बढ़ना।
  • नसों या अंगों में तेज दर्द होना।
  • पेट में दर्द, कब्ज या उल्टी।
  • अंडकोष के आसपास गांठ बनना।

यह कितना खतरनाक होता है?

नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, रैबडोमायोसारकोमा (RMS) बच्चों में होने वाला तीसरा सबसे आम मस्तिष्क ट्यूमर है, जो बचपन में होने वाले सभी घातक ट्यूमरों का लगभग 3% होता है। यह कैंसर चिकित्सा विज्ञान में इसे बहुत खराब रोगनिदान (Poor Prognosis) वाली श्रेणी में रखा गया है क्योंकि;

  • यह शरीर के अन्य अंगों में बहुत तेजी से फैलता है।
  • फेफड़े (Lungs) इसके प्रसार का सबसे आम स्थान हैं।
  • बच्चों के मुकाबले वयस्कों में इस कैंसर के ठीक होने की संभावना काफी कम होती है।
  • यह कैंसर पारंपरिक कीमोथेरेपी दवाओं के प्रति अक्सर कम प्रतिक्रिया देता है (Chemoresistant)।

इसके कारण क्या हैं?

वर्तमान में प्लेओमोर्फिक रैबडोमायोसारकोमा होने का कोई सटीक या स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। हालांकि, शोध से पता चलता है कि यह कोशिकाओं के भीतर होने वाले कुछ आनुवंशिक म्यूटेशन (Genetic Mutations) और गड़बड़ियों के कारण होता है;

  • कोशिकाओं के भीतर p53 जीन का म्यूटेशन होना।
  • सेल सिग्नलिंग पाथवे (जैसे MAPK या PI3K/AKT) में गड़बड़ी आना।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Ayushman Bharat Scheme: अस्पताल में इलाज से लेकर मातृ स्वास्थ्य तक, आयुष्मान भारत योजना का कितना असर?

ये भी पढ़ें
Health Insurance, Public Health, Women Health,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

08 Jun 2026 10:54 am

Hindi News / Health / Pleomorphic Rhabdomyosarcoma: मांसपेशियों में होने वाला दुर्लभ कैंसर, जानें प्लेओमोर्फिक रैबडोमायोसारकोमा के कारण और लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

केरल में 4 साल के बच्चे की मौत के बाद Shigella संक्रमण पर चर्चा तेज, जानिए बच्चों में इसके लक्षण

Shigella, Shigellosis, Child Health,
स्वास्थ्य

Anaemia in India: भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक एनीमिया, फिर NFHS-6 से क्यों गायब हुआ डेटा?

Anaemia in India NFHS-6 report Anaemia Mukt Bharat
स्वास्थ्य

Angina Symptoms: सीने में दर्द हमेशा हार्ट की बीमारी नहीं होता, जानिए कैसे पहचानें एंजाइना और नॉन-एंजाइना दर्द में फर्क

Chest Pain, Heart Health, Heart Disease, Angina Symptoms,
स्वास्थ्य

ब्रेन डेड अधिकारी के अंगदान से 68 साल के मरीज को मिला नया जीवन, जानिए Organ Donation क्यों है जरूरी

Organ Donation Organ Donation India Brain Dead Organ Donation
स्वास्थ्य

Ayushman Bharat Scheme: अस्पताल में इलाज से लेकर मातृ स्वास्थ्य तक, आयुष्मान भारत योजना का कितना असर?

Health Insurance, Public Health, Women Health,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.