Pleomorphic Rhabdomyosarcoma: मांसपेशियों में होने वाला दुर्लभ कैंसर, जानें प्लेओमोर्फिक रैबडोमायोसारकोमा के कारण और लक्षण

वैसे तो रैबडोमायोसारकोमा के अधिकांश मामले बच्चों में देखे जाते हैं, लेकिन इसका प्लेओमोर्फिक रूप बच्चों में न होकर विशेष रूप से वयस्कों और बुजुर्गों (आमतौर पर 50 से 70 वर्ष की आयु के बीच) में पाया जाता है। यह एक हाई-ग्रेड कैंसर है, जिसका मतलब है कि इसकी कोशिकाएं बहुत अजीब दिखती हैं और शरीर में बहुत तेजी से फैलती हैं। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं?