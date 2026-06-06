Ayushman Bharat Scheme: अस्पताल में इलाज से लेकर मातृ स्वास्थ्य तक, आयुष्मान भारत योजना का कितना असर?

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, 2014 से पहले देश के 30% से भी कम परिवार किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आते थे। आज आयुष्मान भारत के कारण 60% से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड, जन औषधि केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी पहल ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का चिकित्सा खर्च कम करने में मदद की है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, इन योजनाओं की वजह से लोगों ने अब तक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये के चिकित्सा खर्च की बचत की है।