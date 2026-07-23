Snake Bite: सांप का जहर शरीर में कैसे फैलता है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और नेशनल हेल्थ मिशन से जानिए काटने के बाद क्या करें और क्या नहीं

जब सांप काटता है, तो जहर पहले चमड़ी और मांस के बीच जमा होता है। वहां से यह शरीर के लिम्फैटिक सिस्टम (लसिका की नसों) के जरिए धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। कोई भी लिक्विड तभी आगे बढ़ता है जब हमारे हाथ-पैर या मांसपेशियां हिलती हैं। यानी मरीज जितना भागेगा, चिल्लाएगा या हिलेगा-डुलेगा, जहर उतनी ही तेजी से पूरे शरीर में फैलेगा। काटने के बाद जब इंसान बुरी तरह डर जाता है, तो दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। धड़कन तेज होते ही जहर मिनटों में पूरे शरीर में फैलने लगता है। इसलिए मरीज को शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।