Vitamin D Deficiency: बिना वजह फूलने लगती है सांस? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कहीं यह विटामिन डी की कमी का संकेत तो नहीं

हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को मजबूत रखता है। पर ऐसा नहीं है! यह आपके फेफड़ों और सांस की नली को दुरुस्त रखने में भी बड़ा रोल निभाता है। विटामिन डी हमारी सीने की मसल्स को मजबूत बनाता है, जिससे फेफड़े आराम से फैलते-सिकुड़ते हैं। जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो फेफड़ों को काम करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और सांस फूलने लगती है। यह आपके शरीर की इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को संभालता है। इसकी कमी से फेफड़ों में कफ जमना या बार-बार निमोनिया जैसी दिक्कतें घेर लेती हैं, जिससे सांस लेना भारी हो जाता है।